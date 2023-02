Huis in Asse dreigt in te storten na waterlekken

De hinder door een aantal opeenvolgende waterlekken is nog maar net voorbij of er zijn al nieuwe problemen in het centrum van Asse. Een huis op de hoek van de Nieuwstraat met de Bloklaan, rechtover de school De Kleine Wereld, is in de bodem aangetast door het vele lekkende water. Daardoor dreigt instortingsgevaar. De politie heeft al een lint gespannen zodat het voetpad voor de woning niet toegankelijk is. Nu wordt onderzocht hoe groot de schade is.