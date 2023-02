Infobeurs op kindermaat voor Antwerpse leerlingen die naar secundair onderwijs gaan: "Vermijden dat ze later afhaken"

Het aantal kinderen dat in Antwerpen de school verlaat zonder diploma is groot. Het gaat jaarlijks om gemiddeld 1.200 leerlingen, zowat 22 procent van het totale aantal. "Voor kinderen is de overstap naar de middelbare school geen vanzelfsprekende keuze. We proberen hier ook hun schrik wat weg te nemen", zegt schepen van Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit). "Ze gaan naar de grote wereld, de "echte school" zoals ze zeggen, en ze moeten zich daar goed voelen. Door deze beurs kunnen ze betere keuzes maken, gebaseerd op wat ze willen of kunnen. Dat zorgt er op langere termijn voor dat kinderen niet zullen afhaken."