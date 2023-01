Israëlische premier Netanyahu heeft  onaangekondigd bezoek gebracht aan koning Abdullah in Jordanië

Volgens een persmededeling van de Israëlische regering hebben de twee leiders gesprekken gevoerd over "samenwerking op strategisch en economisch vlak, en inzake veiligheid". Volgens Jordanië heeft koning Abdullah "de noodzaak benadrukt om de historische en wettelijke status quo" te handhaven op de site van de Al-Aqsa-moskee, die voor de Joden bekendstaat als de Tempelberg. De westelijke muur van de vroegere Joodse tempel, ook bekend als de Klaagmuur, grenst aan het plein waarop de moskee en de Rotskoepel staan.

Van 1948 tot aan de verovering van Oost-Jeruzalem (in 1967) door het Israëlische leger maakten de site en de hele oude stad deel uit van Jordanië. Ook daarna behield een Jordaanse islamitische stichting (de 'waqf') het beheer over het terrein. Voor moslims is de Al-Aqsa-moskee een heilige plek: de Profeet Mohammed is hier, volgens de islamitische overlevering, komen bidden en is er ook ten hemel opgestegen. Maar ook voor joden is het een heilige en historisch belangrijke plaats: hier stond de Tweede Tempel, die in 70 na C. door de Romeinen werd verwoest.