Spiere-Helkijn wil oplossing voor kluizenaar van 78 die al jaren in een aftandse caravan woont langs het Spierekanaal 

Maandag liet De Vlaamse Waterweg per brief weten dat zij de eigenaar is van het stuk grond naast de brugpijler. “Ze willen met ons samen zitten om een oplossing te vinden. Dat is een belangrijke ontwikkeling, omdat de eigenaar van de grond de man kan verplichten om te vertrekken. Hopelijk kunnen we snel een knoop doorhakken”, klinkt het.

Die oplossing zal er komen, met of zonder toestemming van de bewoner. Eventueel zelfs met een burgemeestersbevel. Opmerkelijk is dat de man eigenaar is van een vervallen woning in het Henegouwse Ath. “In het slechtste geval sturen we de man naar een crisisopvang en laten we het terrein ontruimen via een burgemeestersbevel. Maar misschien vinden we een vreedzamere oplossing.”