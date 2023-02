Koksijde dient motie in voor vrijlating Olivier Vandecasteele

In Koksijde heeft de gemeenteraad een motie goedgekeurd voor de vrijlating van Olivier Vandecasteele. Vandecasteele is een humanitaire medewerker en zit sinds februari 2022 vast in een Iraanse gevangenis. Zijn familie kwam zondag samen met 1.100 andere mensen tijdens een betoging in Brussel om de vrijlating van Vandecasteele te vragen aan de politiek.