Basisschool de Toermalijn in Olen krijgt voor 7e keer wisselbeker voor fietscontroles van de politie 

Margaux van de regio fietste mee met beste vriendinnen Kaat en Joske (11) uit het zesde leerjaar. “We rijden altijd achter elkaar als er fietsers uit de andere richting komen. Bij oversteekplaatsen kijken we goed uit of er geen auto’s komen. We fietsen elke dag langs de Lichtaartseweg. Dat is een drukke weg, dus het is echt opletten. Als er een auto voor ons stopt, steken we met plezier onze hand omhoog.”

Juf Caroline stond de fietsers aan de schoolpoort op te wachten. "Onze school zet heel hard in op verkeersveiligheid. Er staan elke dag overstekers op drukke kruispunten die de kinderen helpen oversteken", vertelt ze. "De kinderen komen sowieso één keer per week allemaal met de fiets naar school. We fietsen in klasgroep naar de sporthal die een paar kilometer verder ligt. Een helm en fluohesje zijn verplicht en wie geen helm heeft, kan er één lenen van de school. De turnzakken leggen we in de bakfiets bij de juf of meester.”

De stuurgroep van de school heeft ook een plan om verkeersveiligheid op te volgen. "We komen geregeld samen om de verkeerssituatie rond de school te evalueren. We kijken wat anders en beter kan en organiseren activiteiten rond verkeersveiligheid.”