Meerderheid van Oostendenaren tevreden met fietsstraten en zone 30 in centrum

In Oostende zijn 2.500 inwoners gecontacteerd om een burgerbevraging in te vullen. Daarin werd de vraag gesteld of ze vinden dat de stad verkeersveiliger is geworden en of ze achter de nieuwe fietsstraten en zones 30 staan. 900 Oostendenaren hebben de enquête beantwoord.

Ondanks dat er afgelopen zomer heel wat kritiek kwam op de zone 30 en fietsstraten, was de grote meerderheid positief over de verkeersveiligheid. "De Oostendenaars staan massaal achter de aanpak voor meer verkeersveiligheid", reageert burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). Zo vinden acht op tien respondenten dat de fietsstraten en fietszones zorgen voor een veiligere schoolomgeving.