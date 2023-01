Finland: "NAVO-gesprekken rond toetreding Zweden en Finland hebben een time-out nodig"

"Er is een time-out nodig voordat we naar de trilaterale gesprekken (Finland, Zweden en Turkije) kunnen terugkeren. We moeten kijken waar we staan wanneer het stof is neergedaald na de huidige situatie, dus er mogen nog geen conclusies worden getrokken," vertelde minister van Buitenlandse Zaken Pekka Haavisto aan Reuters in een telefonisch interview.