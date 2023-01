Natuurpunt koopt 142 hectare bos en heide van Geelse adellijke familie: grootste Vlaamse natuuraankoop van 2022

Natuurgebied Het Breeven gaat op die manier van 100 naar bijna 250 hectare. "In het oosten breiden we uit met de Kievitheide. Dat is historisch heidegebied waar nu veel dennenbossen staan die we gaan omvormen tot loofbossen. We gaan de heide en open plekken ook meer kansen geven. We mikken op herstel van dopheide en de klokjesgentiaan. In dat stuk natuur zijn er nog veel grachten waardoor het water te snel wegvloeit naar de Kleine Nete. Dat willen we ongedaan maken zodat het in de bodem kan sijpelen", zegt Verachtert.

"In het westen hebben we een deel van de vallei van de Daelemansloop aangekocht. Daar bevinden zich moerasbossen. Het is een een van meest waardevolle laaglandlopen van Vlaanderen met een enorm rijke biodiversiteit aan zeldzame vissen en micro-organismen. De zeer zeldzame boommarter leeft er ook", aldus Verachtert.