Nederlandse ambassadeur in Turkije op de vingers getikt na koranprotest van een man in Den Haag

Edwin Wagensveld, de leider van de anti-islambeweging Pegida, heeft zondag publiekelijk een koran vernield. Het incident vond plaats voor de Nederlandse Tweede Kamer in Den Haag. Hij wilde de koran eigenlijk in brand steken, naar het voorbeeld van een protestactie in Zweden, maar dat werd hem afgeraden door de gemeente Den Haag.

"Gelet op uw vorige uitlatingen, attendeer ik u erop dat het verbranden van voorwerpen in principe niet is toegestaan, omdat het gevaar kan opleveren", melde de burgemeester in een brief naar Wagensveld. De gemeente raadde hem dus af om de koran in brand te steken, maar verbood hem niet om op andere manieren te protesteren met het heilig boek.