Fietsers krijgen eindelijk fietspad op gevaarlijk kruispunt in Evergem en Lievegem

De plannen om het kruispunt her aan te leggen liggen er al zestien jaar. "Alles wat kon misgaan, is misgegaan. Zo waren er veel problemen om subsidies te krijgen. Enkele gronden moesten ook onteigend worden en ook dat heeft een lange tijd geduurd. We zijn dan ook heel blij dat we kunnen zeggen dat het nieuwe rondpunt er nu echt komt."

De werken voor het nieuwe rondpunt beginnen op 20 maart. "We verwachten dat er ook tijdelijk hinder zal zijn", gaat de schepen verder. "Vooral de bereikbaarheid in de richting van deelgemeente Sleidinge zal een aandachtspunt vormen, maar hopelijk niet te lang want we willen klaar zijn met de werken tegen de zomer van volgend jaar."