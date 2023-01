Nieuw sportpretpark Sparkx in Hasselt biedt vanaf het voorjaar meer dan 50 sporten aan met de hulp van technologie

Naar eigen zeggen bouwt Sparkx in Hasselt het grootste sportpretpark van Europa, niet in oppervlakte – 3.500 vierkante meter – maar wel in het aantal sporten dat er kan beoefend worden: meer dan 50. Het sportpark laat bezoekers via AR-simulatoren (Augmented Reality) en andere technologische hoogstandjes naast klassieke sporten zoals voetbal of basketbal ook in ons land minder beoefende sporten als curling, baseball of Japanse virtuele trefbal hado beoefenen. En ook minder toegankelijke sporten zoals paragliding, sportvissen, alpineskiën of een wingsuit-vlucht kunnen mensen van alle leeftijden komen proberen.