Nieuwe trajectcontrole in Kuringen moet sluipverkeer tegengaan

De trajectcontrole in de twee straten zal in eerste instantie dienen om de snelheid van het verkeer te monitoren. Maar op termijn zullen de camera's ook zwaar doorgaand verkeer kunnen weren, zegt Schepers. "Zo’n 10% van het verkeer dat in deze dorpskern – en dus langs de school- rijdt, is doorgaand vrachtverkeer. Om de veiligheid in het centrum te verhogen, werken we momenteel aan een alternatieve aanpak én route voor dat vrachtverkeer. Eens die route klaar is, zullen onze camera’s naast het sluipverkeer dus ook het zware vrachtverkeer kunnen detecteren".