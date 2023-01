Kiev maakt schoon schip: verschillende Oekraïense topambtenaren moeten aftreden na corruptieschandaal

Het was de Oekraïense president Zelenski die beloofde om een personeelswijziging door te voeren nadat onthullingen over corruptie bij enkele belangrijke topfunctionarissen dit weekend in de pers waren verschenen. En die beschuldigingen waren niet mals. Een onderminister werd ontslagen omdat hij deel uitmaakte van een netwerk dat overheidsgeld verduisterde. Hij zou 370.000 euro hebben verduisterd, dat begroot was voor infrastructuurprojecten.

En ook aan het adres van het hoofd van de presidentiële administratie werden beschuldigingen geuit. Zo liep er vorig jaar al een onderzoek naar Timosjenko in verband met de aankoop van dure luxewagens. Hij zou ook een rol hebben gespeeld in de verduistering van humanitaire hulp (het zou gaan om zeker 6 miljoen euro) dat bedoeld was voor de zuidelijke regio Zaporizja.

Timosjenko heeft de aantijgingen altijd ontkend.