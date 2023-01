Onbemand voertuig van Colruyt levert voor eerst boodschappen in Londerzeel 

De eerste leveringen gebeurden vanochtend met succes. Klanten voerden hun bestelling in zoals ze gewend zijn via de Collect&Go-website. Daarna werden ze opgebeld met een code die hen toeliet om de boodschappen uit de wagen te halen. Tenslotte vertrok de wagen terug naar het Collect&Go-afhaalpunt waardoor klanten ook hun leeggoed of plooiboxen kunnen meegeven. In totaal komen zo'n 30-tal woonplaatsen van Collect&Go-klanten in aanmerking.