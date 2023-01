Ook bij oud-vicepresident Mike Pence thuis zijn vertrouwelijke documenten gevonden

Volgens de advocaat van de gewezen vicepresident had die zelf "vanuit overmatige voorzichtigheid" externe adviseurs gevraagd om de documenten die hij in zijn privé-woning in Indiana bewaarde van naderbij te bekijken. Na alle onthullingen over president Biden en voorheen zijn voormalige baas Donald Trump, wou Pence er zeker van zijn dat er niets bij zat dat hij, volgens de wettelijke voorschriften, aan de Nationale Archieven had moeten overdragen.