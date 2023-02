Opvallend: vijver van Gentse Blaarmeersen treedt buiten oevers

Maar omwille van de intensiteit van de regenvlagen van de laatste weken is niet alleen het grondwater gestegen, ook de waterstand in de Leie is zeer hoog. "Tussen de vijver van de Blaarmeersen en de Leie is een natuurlijke overloop. Het overtollige water van de Blaarmeersen loopt normaal gezien dus naar de Leie. Maar aangezien het water in de Leie ook zo hoog staat, gebeurt dat nu niet, waardoor de vijver in de Blaarmeersen buiten zijn oevers treedt."