Belgische film "Close" van regisseur Lukas Dhont is genomineerd voor een Oscar

In 2019 greep Lukas Dhont net naast een Oscarnominatie met zijn veelgeprezen debuut "Girl". Nu dingt hij wel mee naar een Oscar met zijn tweede film "Close". Of de film over de hechte vriendschap tussen twee 13-jarige jongens de prijs ook zal wegkapen, weten we binnen anderhalve maand. "Close" neemt het op tegen "All quiet on the western front" (Duitsland), "Argentina, 1985" (Argentinië), "Eo" (Polen) en "The quiet girls" (Ierland). De Oscars worden uitgereikt op 12 maart in Los Angeles.