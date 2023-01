Paus van de biodiversiteit op bezoek bij UHasselt: "We moeten anders aan landbouw gaan doen" om uitsterven van planten- en diersoorten tegen te gaan

Maar wat houdt dat in, grondgebied beschermen? Er een hek rond zetten? “Nee, er zijn verschillende gradaties van bescherming: strengere en meer soepele. Net dat is de uitdaging: om te weten welke natuur we willen op een bepaalde plek, en welke graad van bescherming. Het is niet de bedoeling dat we mensen gaan wegjagen uit de natuur, zeker niet de autochtone bevolking die er vaak net in is geslaagd om het laatste restje natuur dat we nog hebben, te behouden.” Ze denkt dan vooral aan de ontwikkelende landen in Afrika of Latijns-Amerika.