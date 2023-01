Polen vraagt toelating aan Duitsland om 14 Leopard 2-tanks naar Oekraïne te sturen, bondskanselier Scholz hult zich in stilzwijgen

"De Tweede Wereldoorlog speelt hierin een belangrijke rol", zei Wiebke Pittlik van het Duitslandinstituut van de Universiteit van Amsterdam daarover. ""Nie wieder Krieg", "nooit meer oorlog", is daarbij het welbekende motto." De herinnering aan Duitsland als agressor is in de hoofden van de Duitsers nog te vers om nu het voortouw te nemen in het bewapenen van een ander land.

Het blijft voorlopig dus koffiedik kijken of Duitsland zal ingaan op het verzoek van Polen en plooit onder de torenhoge druk. Bij de kiezers kan Scholz alvast ook op weinig steun rekenen, want het Duitse kiezerspubliek is voorlopig even verdeeld over de leveringen als de politiek.