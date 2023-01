Politiezone Zennevallei betrapt bij gerichte patrouilles verschillende drugsdealers 

Zo werden afgelopen nacht in Sint-Pieters-Leeuw twee dealers opgepakt. In de buurt van de Humaniteitslaan trok een voertuig dat doelloos rond leek te rijden de aandacht van een patrouille. Het voertuig werd even gevolgd en uiteindelijk staande gehouden in de Jean Dambrestraat. Wanneer een van de inspecteurs uitstapte en het voertuig naderde, wilde de persoon aan passagierszijde nog vluchten, maar hij werd even verderop tot staan gebracht. Op de vluchtweg gooide de man verschillende witte plastic zakjes met drugs weg. De politie kon twaalf zakjes in beslag nemen, samen met een grote som cash geld. Het voertuig werd in beslag genomen.