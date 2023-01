Proefproject met stiltewagons van start bij NMBS

De stiltezones bevinden zich in 2de klasse. Reizigers hoeven dus niet bij te betalen en het is niet nodig om te reserveren. De stiltezones bevinden zich steeds voor- of achteraan de trein. Het rijtuig is herkenbaar aan pictogrammen aan de binnen- en buitenzijde. "Om de stilte en rust in dit rijtuig te bewaren, is het aanbevolen niet hardop met elkaar te praten of te telefoneren, het volume van hoofdtelefoons of oortjes niet te luid te zetten en om mobiele telefoons op stil te zetten", aldus de NMBS.