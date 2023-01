Reuzen Royal de Luxe komen deze zomer opnieuw naar Antwerpen

De stad werkt al 20 jaar samen met Royal de Luxe. Hun spektakels brengen altijd een massa mensen op de been. In 1998 waren de Grote en de Kleine Reus te zien. In 2006 wandelden de Olifant en de Kleine Reuzin door de stad. In 2010 kwam er een reusachtige Duiker uit het Kattendijkdok en in 2015 ontmoetten Oma Reus en de Kleine Reus elkaar aan het MAS.