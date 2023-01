Safeonweb blokkeerde meer dan 650.000 verdachte links dankzij meldingen van alerte burgers

Opvallend in 2022 is dat de link in verdachte berichten soms vervangen is door een QR-code. Het resultaat is echter hetzelfde: je wordt naar een verdachte website geleid waar er wordt gevraagd om je gegevens in te vullen.



"Dit is bijzonder gevaarlijk voor onoplettende gebruikers. Als je een QR- code scant, zie je niet onmiddellijk naar welke website die zal leiden. Je kan de URL veel moeilijker controleren."