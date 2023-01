"Slapen tussen Rubens en Ensor": schrijfster Saskia De Coster sluit zich maand op in KMSKA om roman af te werken

Het initiatief krijgt de naam "The Author Is Present", een knipoog naar de Servische performancekunstenares Marina Abramović. "Zij heeft eens een maand lang 8 uur per dag in het MoMa in New York op een stoel gezeten en mensen konden tegenover haar komen zitten. Ook dat was een vorm van contact maar zonder woorden."

"PJ Harvey heeft in het Tate Modern in Londen eens een plaat afgewerkt. Maar zij ging 's avonds wel naar huis. Ik blijf in het museum en ga slapen tussen van Eyck, Rubens en Ensor. Dat gaat ongetwijfeld in mijn dromen en mijn schrijven binnensijpelen, anders had ik net zo goed in een hut in een bos kunnen gaan zitten", besluit De Coster.