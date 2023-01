Screeningsoperatie van Fedasil en Samusocial in kraakpand Schaarbeek afgerond

De screeningsoperatie van Fedasil en Samusocial in het kraakpand in de Paleizenstraat, in Schaarbeek, is afgerond. De naar schatting 900 bewoners leven daar in mensonwaardige omstandigheden. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) heeft in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken gezegd dat de screening vorige week donderdag en vrijdag heeft plaatsgevonden. Volgens haar is de procedure bemoeilijkt omdat asielzoekers die elders verblijven zich ook hebben aangemeld en omdat mensen die geen asielaanvraag lopen hebben zich niet laten registreren.