Extra maatregelen moeten geweld tussen jongeren in Lommel voorkomen: "Amokmakers krijgen plaatsverbod"

Gewelddadige amokmakers zullen in Lommel voortaan een bestuurlijk plaatsverbod opgelegd krijgen. Dat houdt in dat ze zich niet meer in het centrum mogen begeven, waar ook de uitgaansbuurt is. Als ze dat toch doen, kunnen ze bestuurlijk worden aangehouden. Zo'n twee weken geleden werden in Lommel drie jongemannen gearresteerd, nadat een tiener van 17 zwaar werd aangepakt. De harde beelden van het incident werden via sociale media verspreid. Daarom neemt de stad nu nog meer maatregelen tegen zinloos geweld.