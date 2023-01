België stemt straks als eerste land over een waterstofwet: wat is ons land met waterstof van plan?

Hij vergelijkt het met de investeringen die ons land deed na de energiecrisis in de jaren 70. "Er is in Zeebrugge een LNG-terminal gebouwd, en die loont zich nu werkelijk." In Zeebrugge komt LNG toe, waar het in gas wordt omgezet en via pijpleidingen naar de rest van Europa gevoerd wordt. Niet onbelangrijk in tijden waarin veel landen zich proberen onafhankelijk te maken van Russisch gas. Vorig jaar kwam er een recordhoeveelheid LNG binnen in Zeebrugge. "Het is de ambitie om voor waterstof ook zo'n draaischijf te worden", zegt Pauwels. "Niet om het allemaal zelf te verbruiken, maar om het door te sturen naar de buurlanden."

De volledige uitrol van waterstof zal nog enkele jaren duren, maar het komt eraan, dat is duidelijk. "Het is geen luchtkasteel, met waterstof kan je veel dingen doen."