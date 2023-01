Struiken, bloemen en bomen vervangen 600 m² beton op de Dieplaan in Genk

Het stadsbestuur wil met de heraanleg van de Dieplaan meer groen in het centrum. “Het is de bedoeling dat het een soort park is”, vertelt schepen Vandeurzen. “Je kan er als bewoner, werknemer uit de buurt of bezoeker even uitrusten of je boterhammen opeten op een bankje.”

De plannen om ook het binnenplein van het Genkse stadhuis te vergroenen, zijn tijdelijk in de ijskast gestoken, omdat het om het dak gaat van een ondergrondse parking.