Eurostar en Thalys fuseren: merknaam Thalys verdwijnt tegen eind dit jaar

In 2022 vervoerden Eurostar en Thalys samengeteld 15 miljoen passagiers. Er was nog een impact van corona, aldus Cazenave. "We startten het jaar op minder dan 30 procent van het aantal passagiers in 2019 (voor corona, red.). Maar de klanten zijn bijna in één klap teruggekeerd: op drie maanden tijd zaten we aan 80 procent, en in de zomer aan 90 procent."

De eerste stap om de ambitie waar te maken, is terugkeren naar het precoronaniveau. In 2019 waren er 19 miljoen reizigers. Cazenave is ervan overtuigd dat dat aantal dit jaar weer gehaald zal worden.