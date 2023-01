Toby uit Aarschot bezaait veld met huwelijksaanzoek: “Ik wou altijd al iets speciaals doen”

Toby Hermans wou altijd al iets speciaals doen. In bijberoep bewerkt hij velden naast de afrit langs de E314 in Aarschot. Op zo’n veld heeft hij in vier dagen een veld bewerkt tot een enorm huwelijksaanzoek. Afgelopen zondag nam hij dan z’n vriendin Evy Verbeeck en hun twee kinderen mee naar het veld. Die konden via dronebeelden de boodschap in het veld bekijken. Daar is Toby op z’n knie gegaan en heeft hij Evy ten huwelijk gevraagd.