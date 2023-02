Provincie Vlaams-Brabant deelt Toerisme Awards uit aan beste wandelroutes en tofste logeerplek 

Een onafhankelijke jury nomineerde telkens drie inzendingen voor de vijf categorieën van de Toerisme Awards. Er waren in totaal 77 kandidaten. In de categorie 'Erfgoed' maken de abdij en de microbrouwerij van Grimbergen, het Felix Art & Eco Museum en de Molenwerkgroep Betekom kans op de titel. Ook voor hét wandelproduct van het jaar of de meest fietsvriendelijke onderneming kan er gestemd worden.

Het Hof Van Vlaanderen in Langdorp wil graag de meest inclusieve onderneming van het jaar worden. Net als Station Racour in Landen en De Schuur in Tienen.