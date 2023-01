Twee jaar na uit de hand gelopen "betoging tegen politiegeweld" stappen betrokkenen naar de rechter: "We hadden gehoopt een oplossing te vinden"

"We hadden gehoopt via strafprocedures ergens te kunnen komen, maar we moeten ook de technieken van de agenten aanklagen", zegt Callewaert. "Er is daar écht wel iets fout gebeurd, én dat kan echt niet." Burgemeester Philippe Close (PS) beloofde eerder al dat er camera's geplaatst zouden worden in de Brusselse politiecellen, "maar dat is een belofte in de pers, daar staat eigenlijk helemaal niets over op papier. Vandaar dat wij zeggen: er is geen oplossing, we moeten het dus wel volgens de gerechtelijke weg doen."

Brussels burgemeester Philippe Close neemt akte van de gerechtelijke procedure. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) laat weten "geen dagvaarding te hebben ontvangen en daardoor niet in staat te zijn om te reageren."