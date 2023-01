UA en UZA werken mee aan oplossing voor urineverlies: "Met implantaat schaamzenuw stimuleren zodat plas opgehouden wordt"

UAntwerpen, het UZA en de universiteit van Oxford stampten samen de spin-off Amber Therapeutics uit de grond om Amber-UI te ontwikkelen, de eerste slimme neurostimulator om je plas beter op te houden. "Door een implantaat in te brengen, naast de schaamzenuw, gaan we die zenuw stimuleren, en kunnen we twee vormen van urineverlies behandelen", legt professor Stefan De Wachter uit, uroloog van UZA en Universiteit Antwerpen. "Enerzijds is het er urineverlies bij aandrang, plots dringend moeten plassen dus. Door de schaamzenuw te stimuleren, gaat de blaas ontspannen. Het andere type van urineverlies dat met het implantaat behandeld wordt, is het inspanningsgebonden urineverlies, bijvoorbeeld bij tillen of hoesten."