Vanaf mei heeft iedereen recht op een fietsvergoeding

Voor zij die nu al recht hebben op een fietsvergoeding op basis van een cao verandert er niets. "De andere sectoren kunnen behouden wat ze tot hiertoe hadden", duidt Veerle Michiels van sociaal dienstenbedrijf SD-worx. "Als werkgevers daar al afspraken hadden gemaakt rond de tegemoetkoming van een fietsvergoeding kunnen ze die behouden en ben je in principe niet verplicht om dat bedrag op te trekken."

Vandaag komt in totaal 11 procent van alle werknemers, arbeiders en bedienden met de fiets naar het werk. Van de werknemers die op minder dan 5 kilometer van het werk wonen, komt nog altijd 55 procent met de auto.

Door de fietsvergoeding te veralgemenen hoopt men de toestand te kunnen keren, en dat moet een positief effect hebben op de gezondheid van werknemers, op het leefmilieu en op de file-druk.

In 2019 schatte de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven de kosten van een interprofessionele fietsvergoeding op 40 miljoen euro per jaar voor de volledige privésector. Dat is ongeveer 2 procent van de uitgaven die ondernemingen doen voor bedrijfswagens, of 0,02 procent van de totale loonmassa in ons land.