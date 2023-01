"Volledige Romeinse stad" ontdekt in Egypte

Luxor was in de oudheid gekend als Thebe en was de belangrijkste stad van Opper-Egypte. In de stad is nu volgens het ministerie "een volledige residentiële stad" uit de tweede en derde eeuw ontdekt "op de oostelijke oever van de Nijl, in de buurt van de Luxortempel". Archeologen konden "een aantal residentiële gebouwen" opgraven, samen met twee torens waar vroeger duiven werden gehouden.