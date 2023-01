20 jaar na ingebruikname van de euro: voor 1,2 miljoen euro aan biljetten in Belgische frank ingeruild in 2022

De Nationale Bank verwacht dat ruim 10 miljoen biljetten nooit ingewisseld zullen worden. "Ze zijn verloren gegaan, vernietigd in bijvoorbeeld een brand, té goed verstopt door overleden personen, bevinden zich in het buitenland bij mensen die het niet de moeite vinden om ze om te ruilen in België, worden bewaard door verzamelaars, enzovoort", klonk het begin 2022 bij de Nationale Bank, ter gelegenheid van de 20e verjaardag van de euro.

Alle biljetten die de Nationale Bank sinds 1944 uitgaf, kunnen nog omgezet worden in euro. Dat kan aan de loketten van de Nationale Bank of via een procedure per post. Briefjes van 20 en 50 frank en muntstukken kunnen niet meer worden ingewisseld.