Niet meer dan 9 uur per dag leveren en recht op minimumvergoeding: strengere postwet pakt wantoestanden bij pakjeskoeriers aan

"We vragen meer transparantie", legt De Sutter uit. "We willen in kaart brengen wie in die sector actief is, zodat we kunnen controleren wie al dan niet de wetgeving volgt." Sectorwaakhond BIPT wordt daarvoor ingeschakeld. "Pakketbedrijven moeten daarnaast ook een coördinator aanstellen en een plan opstellen om pakjesbezorgers te informeren over hun rechten, zodat ze in de beste omstandigheden hun werk kunnen doen."