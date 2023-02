Vrouw uit Ruddervoorde aangehouden voor onopzettelijke doding en schuldig verzuim

Zondagnamiddag is het levenloze lichaam van een Bruggeling van 38 gevonden in een woning langs de Torhoutsestraat in Ruddervoorde. Het parket vermoedde dat de man is gestorven aan een overdosis drugs.

Omdat het overlijden verdacht was, is het parket met een onderzoek gestart. Nu heeft de onderzoeksrechter beslist om de vrouw die in het pand woont, aan te houden op verdenking van onopzetteliljke doding en schuldig verzuim.