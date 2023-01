Wolven elimineren herten op Alaskaans eiland en schakelen snel over op het eten van zeeotters

De huidige studie bouwt voort op onderzoeksresultaten die gepubliceerd werden in 2021 door dezelfde onderzoekers. In dat onderzoek toonden ze aan - volgens hen voor het eerst - dat wolven zeeotters aten. Dat werd vastgesteld in de Alexander Archipel, een groep eilanden in het zuidoosten van Alaska waar ook Pleasant Island toe behoort.

Het onderzoek is nu uitgebreid om ook wolven en zeeotters te bestuderen in het Katmai National Park & Reserve, dat in het zuidwesten van Alaska ligt, op meer dan 1000 kilometer van Pleasant Island. Uit een eerste onderzoek van Ellen Dymit, een doctoraatsstudente in Levi's lab, en Roffler blijkt dat wolven ook daar zeeotters eten. Het is zelfs zo dat Roffler en Dymit op die plaats drie wolven hebben geobserveerd die een zeeotter doodden in de buurt van de kust.

De studie van Levi, Roffler, Chorlotte Ericksson en Jennifer Allen is gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de Oregon State University.