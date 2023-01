Zeldzame Siberische kraanvogel vertrekt vanuit Zutendaal naar Iran om te paren met eenzame soortgenoot: "Omid is al 15 jaar lang alleen"

Het kweekcentrum CBCC (Cracids Breeding And Conservation Center) in Zutendaal staat vanavond kraanvogel Roya af. Ze wordt naar Iran gebracht, om daar hopelijk te paren met kraanvogel Omid. Dat schrijft de krant Het Belang van Limburg. "De bedoeling is om een deel van al zeer kleine populatie te redden", bevestigt Geer Scheres van het kweekcentrum aan onze redactie.

Siberische kraanvogels migreren elke winter naar Siberïe vanuit drie plekken: India, China en Iran. De populatie in India is intussen volledig uitgestorven, en China telt nog enkele duizenden vogels. De westelijke route naar Siberïe is al vijftien jaar lang bevolkt door één kraanvogel: Omid.

BEKIJK: Deze twee (andere) kraanvogels verblijven in het kweekcentrum CBCC in Zutendaal.