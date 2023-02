Dan toch geen "duivenpil" op het hele grondgebied van Zele: "Het zou te veel beschermde soorten treffen"

Al drie jaar lang worden "duivenpillen" verdeeld in de gemeente Zele. De pillen zitten verstopt in maïs en zijn bedoeld om de hoge populatie stadsduiven terug te dringen. En met succes want op de twee locaties in het centrum, waar de "duivenpillen" verdeeld worden, is de populatie al tot 40 procent gezakt. "We dachten daarom de pil over het hele grondgebied uit te leggen, maar na onderzoek blijkt dat toch niet zo'n goed idee", zegt burgemeester Hans Knop (CD&V).