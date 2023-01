Nichols was onderweg naar huis toen hij tegengehouden werd door de politie. Volgens het officieel rapport van de politie vonden er twee "confrontaties" plaats. De eerste wanneer de politieagenten het voertuig deden stoppen, waarop Nichols wegrende. Nichols' stiefvader vertelt dat zijn stiefzoon een goede reden had om van de politie weg te lopen. "Onze zoon liep weg uit angst voor zijn leven. Wanneer je de video ziet, snap je waarom hij doodsbang was."

De agenten konden hem inhalen en een tweede confrontatie vond plaats: ze arresteerden de man. Volgens het officieel rapport klaagde Nichols tijdens de arrestatie over kortademigheid, waarna de politie hem naar het ziekenhuis bracht. Daar overleed hij enkele dagen later. De video van de politietussenkomst toont een ander verhaal. De jongeman werd drie minuten lang in elkaar geslagen door de politie. Hij werd behandeld alsof hij "een menselijke pi­ñata was", zeggen de advocaten.