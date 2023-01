Vijf dagen lockdown in Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang wegens "ademhalingsziekte"

De allereerste coronabesmetting in Noord-Korea werd vastgesteld in mei 2022. Drie maanden later verklaarde Pyongyang dat het land coronavrij is. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt de coronastatistieken van Noord-Korea in vraag. Volgens WHO-experten beschikt Noord-Korea over één van de slechtste gezondheidssystemen ter wereld. Het land heeft slecht uitgeruste ziekenhuizen en kampt met een groot personeelstekort. Daarnaast is er geen weet van coronavaccins in het land.

Er is weinig zekerheid over de Noord-Koreaanse situatie, sommige bronnen beweren dat het land vaccins van China heeft ontvangen. Andere stellen dat, van de ongeveer 25 miljoen inwoners die Noord-Korea telt, niemand is gevaccineerd.