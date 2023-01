“Stairway to Heaven” van Led Zeppelin is de “Ultieme Tijdloze Song”: succes van single zonder single te zijn

Meer dan 1 miljoen Vlamingen brachten de voorbije 35 jaar een stem uit voor De Tijdloze 100, de jaarlijkse ranking van de beste pop- en rocksongs volgens de luisteraars van De Tijdloze. De redactie heeft nu berekend welke song over al die jaren heen het grootste aantal stemmen heeft gekregen en voortaan “De Ultieme Tijdloze Song” mag genoemd worden. Dat is niet “The Chain” van Fleetwood Mac, de nummer één in 2022, maar wel “Stairway to Heaven” van Led Zeppelin. Dit is wat u erover moet weten.