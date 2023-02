Aalst lanceert nieuwe oproep voor uitbater horecazaak Melkhuisje in stadspark

Op 1 september vorig jaar sloot Het Melkhuisje in het stadspark van Aalst de deuren. De zoektocht naar een nieuwe uitbater leverde nog altijd geen kandidaat op. Daarom past het stadsbestuur van Aalst de voorwaarden aan. Waarschijnlijk laten kandidaten zich afschrikken door de staat van Het Melkhuisje, klinkt het bij de stad. Het gebouw kan een flinke opknapbeurt gebruiken. Daarom komt Aalst met extra geld over de brug voor de kandidaat-uitbaters: 250.000 euro in plaats van 118.000 euro. Met dat extra geld kan de uitbater Het Melkhuisje verbouwen. De minimale concessievergoeding is ook verhoogd van 12.000 euro per jaar naar 15.000 euro per jaar. Daarmee hoopt de stad meer geïnteresseerde kandidaten aan te trekken.

Oppositiepartij Groen vindt dat een rare aanpak. "De stad is eigenaar van Het Melkhuisje, dus moeten ze zelf het gebouw opknappen", zegt gemeenteraadslid Lander Wantens. "Op de privé-markt mag een verhuurder zijn pand ook niet in een slechte staat verhuren."



Aalst wil Het Melkhuisje in het stadspark zo snel mogelijk weer open, liefst met een origineel concept, klinkt het, want dat zorgt voor extra beleving in het park en de stad.