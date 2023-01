Voorstel om energiefactuur te hervormen is rond: 20 euro per maand duurder, maar btw blijft wel op 6 procent

Dankzij het verlaagde btw-tarief van 6 procent valt die stijging weg, maar er komt dus wel een accijnshervorming in de plaats. Daardoor komt er een 20 euro per maand bij.



Van Peteghem benadrukt dat de accijnshervorming noodzakelijk is om het verlaagde btw-tarief te verankeren. De minister berekende dat een accijnshervorming vanaf april een gemiddeld gezin in 2023 een voordeel zou opleveren van 335,80 euro in vergelijking met het scenario waarin we terug zouden keren naar 21 procent btw zonder accijnzen.



Ook voor de regering hangt er overigens een stevig prijskaartje aan het voorstel. Uit simulaties op basis van de huidige energieprijzen blijkt dat de hervorming meer dan 761 miljoen euro zou kosten.