Achelse Kluis verkocht aan ondernemer, bier mag niet langer trappist genoemd worden

De abdij van Achel komt wellicht in handen van ondernemer Jan Tormans, eigenaar van Tormans Group. Er is een intentieverklaring voor de verkoop ondertekend. Tormans zou onder meer de brouwerij verder willen uitbouwen, de plannen voor de rest van de abdij zijn nog onduidelijk. Maar als de brouwerij in privéhanden komt, mag de naam trappist niet langer gebruikt worden voor het bier dat in Achel gebrouwen wordt.