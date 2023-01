Twee zeehondjes gebeten door honden op het strand: "Hou honden aan de lijn als je in het donker wandelt"

Niet alle incidenten zijn per ongeluk. Recent kreeg het NorthSealTeam nog een filmpje te zien van iemand die zijn hond aan het ophitsen was terwijl hij over een zeehond heen stond. "Sommige mensen hebben totaal geen respect", zucht Vermote.

Zeehonden die op het strand liggen, komen meestal uitrusten. "Dus die laat je ook het best met rust. Als het dier toch zichtbaar ziek of gewond is: houd afstand, verwittig het NorthSealTeam of Sea Life, en dan doen wij het nodige. Het dier benaderen of zelf ingrijpen heeft helemaal geen zin en kan zelfs gevaarlijk zijn", waarschuwt Vermote.