Amazon lanceert een abonnement op medicatie, amper 5 dollar per maand: is dat een goed idee? 

Hier bij ons bestaat het nog niet, maar in de Verenigde Staten kunnen mensen zich nu ook abonneren op medicatie. RxPass, zo heet het nieuwe abonnement van Amazon voor generische geneesmiddelen. Amazon Prime klanten kunnen zich voor 5 dollar per maand abonneren. Niet alle soort medicatie is beschikbaar, slechts een 80-tal middelen vallen onder het abonnement. Verslavende en/of verdovende medicatie zullen niet besteld kunnen worden.

"Het is een soort van verzekering op je uitgaven van bepaalde middelen. Specifiek gaat het over voorgeschreven medicatie, voornamelijk voor chronische aandoeningen. Dan gaat het bijvoorbeeld over maagzuurremmers of bloeddrukverlagende middelen. Per definitie dus zaken die een vast budget vereisen van iemand die dat voorgeschreven krijgt," vertelt Walter Van Dyck, hoofddocent Technologie en Innovatiemanagement aan Vlerick Business School, in "De wereld vandaag" op Radio 1.